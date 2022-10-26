На деоккупированной Донетчине нашли тела мирных жителей – ОВА

Указатель на Дробышево, фото из Википедии

Правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время временной оккупации села Дробышево в Донецкой области

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 25 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево".

Детали: По его словам, также стало известно о 4 раненых во вторник.

Что этому предшествовало: В конце сентября украинские защитники освободили от российских оккупантов поселок Дробышево, который находится в Лиманской городской территориальной общине.