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На деоккупированной Донетчине нашли тела мирных жителей – ОВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 октября 2022, 10:26
Указатель на Дробышево, фото из Википедии

Правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время временной оккупации села Дробышево в Донецкой области 

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 25 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации в Дробышево".

Детали: По его словам, также стало известно о 4 раненых во вторник.

Что этому предшествовало: В конце сентября украинские защитники освободили от российских оккупантов поселок Дробышево, который находится в Лиманской городской территориальной общине.

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Темы: Донецкая областьжертвывоенные преступлениявойна
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