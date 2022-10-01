Поблизу Лимана звільнили 5 населених пунктів – Східне угруповання військ

Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області – зараз там тривають стабілізаційні заходи.

Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня



Пряма мова Череватого: "Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені. Там тривають стабілізаційні заходи".

Деталі: За його словами, в районі Лимана в оточення потрапили близько 5-5,5 тисяч окупнатів.

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Водночас Череватий зазначив, що зараз важко назвати точну кількість росіян, які перебувають у "котлі", оскільки постійно ведуться бойові дії, які "відмінусовують" живу силу окупантів, також деякі групи росіян намагалися прорватися, але завдяки ЗСУ ці спроби були "не дуже вдалі".

Речник Східного угруповання військ також додав, що окупанти задаються в полон, є багато вбитих та поранених серед росіян, але операція зі звільнення Лимана ще не завершена.

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