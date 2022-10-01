Поблизу Лимана звільнили 5 населених пунктів – Східне угруповання військ

Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області – зараз там тривають стабілізаційні заходи.

Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин 1 жовтня



Пряма мова Череватого: "Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені. Там тривають стабілізаційні заходи".

Деталі: За його словами, в районі Лимана в оточення потрапили близько 5-5,5 тисяч окупнатів.

Водночас Череватий зазначив, що зараз важко назвати точну кількість росіян, які перебувають у "котлі", оскільки постійно ведуться бойові дії, які "відмінусовують" живу силу окупантів, також деякі групи росіян намагалися прорватися, але завдяки ЗСУ ці спроби були "не дуже вдалі".

Речник Східного угруповання військ також додав, що окупанти задаються в полон, є багато вбитих та поранених серед росіян, але операція зі звільнення Лимана ще не завершена.

Передісторія:

Вранці 1жовтня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.

Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення.

30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.