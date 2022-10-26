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11 років тюрми отримав гвалтівник 13-річної дівчинки, який тікав від поліції дахами Києва

Валентина РоманенкоСереда, 26 жовтня 2022, 11:36
11 років тюрми отримав гвалтівник 13-річної дівчинки, який тікав від поліції дахами Києва
фото прокуратури

До 11 років позбавлення волі засуджено в Києві ґвалтівника 13-річної дівчинки.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Суд оголосив обвинувальний вирок 33-річному чоловіку за фактом зґвалтування дівчинки, яка не досягла 14-річного віку, та втечі з-під варти.

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Ювенальні прокурори довели в суді, що уродженець Черкаської області у 2021 році, перебуваючи в столиці, познайомився з 13-річною киянкою. Втершись дівчинці у довіру та використавши її безпорадний стан, зловмисник зґвалтував її.

У подальшому, будучи затриманим за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої, чоловік втік з приміщення управління поліції, однак наступного дня був знов затриманий та у подальшому постав перед судом за вчинені злочини.

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до 11 років позбавлення волі, з одночасним внесенням відомостей до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

ВІДЕО ДНЯ

Обвинувачений перебуває під вартою.

Теми: криміналКиїв
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