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11 лет тюрьмы получил насильник 13-летней девочки, который убегал от полиции по крышам Киева

Валентина РоманенкоСреда, 26 октября 2022, 11:36
11 лет тюрьмы получил насильник 13-летней девочки, который убегал от полиции по крышам Киева
фото прокуратуры

К 11 годам лишения свободы приговорен в Киеве насильник 13-летней девочки.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Суд огласил обвинительный приговор 33-летнему мужчине по факту изнасилования девочки, не достигшей 14-летнего возраста, и побега из-под стражи.

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Ювенальные прокуроры доказали в суде, что уроженец Черкасской области в 2021 году, находясь в столице, познакомился с 13-летней киевлянкой. Втершись девочке в доверие и использовав ее беспомощное состояние, злоумышленник изнасиловал ее.

В дальнейшем, будучи задержанным по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, мужчина сбежал из помещения управления полиции, однако на следующий день был вновь задержан и в дальнейшем предстал перед судом за совершенные преступления.

Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленник приговорен к 11 годам лишения свободы, с одновременным внесением сведений в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

ВИДЕО ДНЯ

Обвиняемый находится под стражей.

Темы: криминалКиев
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