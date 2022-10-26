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Резніков не думає, що росіяни досидять у Херсоні до вуличних боїв

Олена РощінаСереда, 26 жовтня 2022, 12:11
Олексій Резніков, скриншот із відео FoxNews

Міністр оборони України Олексій Резніков сумнівається, що російські війська наважаться вести бої безпосередньо на вулицях Херсона.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News

Пряма мова: "Щиро кажучи, я не вірю, що росіяни будуть проводити вуличні бої (в Херсоні – ред.). Для них це невигідно (в оригіналі "not useful" – ред.). 

Ви знаєте, що ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські комплекси, як-от HIMARS, а також інші РСЗВ, як-от M270, артилерію 155-мм калібру - все це сучасні системи стандарту НАТО, як-от M777 зі США. 

Для них рельний ризик залишатися в Херсоні, бо в них не буде можливості втекти, як вони зробили на Харківському напрямку, до прикладу в Ізюмі та інших містах".

Деталі: Резніков вважає, що росіяни тікатимуть із Херсона, бо для них ризиковано залишатися окремо, на різних берегах Дніпра.

При цьому міністр визнав, що контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині сповільнився через дощі.

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Теми: ХерсонконтрнаступвійнаРезніков
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