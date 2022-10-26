Резніков не думає, що росіяни досидять у Херсоні до вуличних боїв

Міністр оборони України Олексій Резніков сумнівається, що російські війська наважаться вести бої безпосередньо на вулицях Херсона.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News

Пряма мова: "Щиро кажучи, я не вірю, що росіяни будуть проводити вуличні бої (в Херсоні – ред.). Для них це невигідно (в оригіналі "not useful" – ред.).

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Ви знаєте, що ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські комплекси, як-от HIMARS, а також інші РСЗВ, як-от M270, артилерію 155-мм калібру - все це сучасні системи стандарту НАТО, як-от M777 зі США.

Для них рельний ризик залишатися в Херсоні, бо в них не буде можливості втекти, як вони зробили на Харківському напрямку, до прикладу в Ізюмі та інших містах".

Деталі: Резніков вважає, що росіяни тікатимуть із Херсона, бо для них ризиковано залишатися окремо, на різних берегах Дніпра.

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При цьому міністр визнав, що контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині сповільнився через дощі.