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Резников не думает, что россияне досидят в Херсоне до уличных боев

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 12:11
Резников не думает, что россияне досидят в Херсоне до уличных боев
Алексей Резников, скриншот с видео FoxNews

Министр обороны Украины Алексей Резников сомневается, что российские войска решатся вести бои непосредственно на улицах Херсона.

Источник: Алексей Резников в интервью Fox News

Прямая речь: "Честно говоря, я не верю, что россияне будут проводить уличные бои (в Херсоне – ред.). Для них это невыгодно (в оригинале "not useful" – ред.). 

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Вы знаете, что мы контролируем все мосты через Днепр, используя такие американские комплексы, как HIMARS, а также другие РСЗО, например M270, артиллерию 155-мм калибра – все это современные системы стандарта НАТО, например M777 из США. 

Для них реальный риск оставаться в Херсоне, потому что у них не будет возможности сбежать, как они сделали на Харьковском направлении, к примеру в Изюме и других городах".

Детали: Резников считает, что россияне будут бежать из Херсона, потому что для них рискованно оставаться по отдельности, на разных берегах Днепра.

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При этом министр признал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области замедлилось из-за дождей.

Темы: ХерсонконтрнаступлениевойнаРезников
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