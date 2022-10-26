Просування на півдні сповільнилося через дощі, але ЗСУ наступають – Резніков

Просування Збройних сил на півдні України сповільнилося через дощову погоду, однак українські захисники крок за кроком звільняють території.

Джерело: Резніков в інтерв'ю Fox News

Пряма мова: "На півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Зараз деякі погодні умови, я маю на увазі дощ, сповільнюють нас. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми будемо продовжувати робити це".

Деталі: Резніков вважає, що окупанти не ризикнуть проводити вуличні бої в Херсоні, тому що ЗСУ контролюють мости через Дніпро, якими росіяни могли б відступити.

"Ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські комплекси, як-от HIMARS, а також інші РСЗВ, як-от M270, артилерію 155-мм калібру - все це сучасні системи стандарту НАТО, як-от M777 зі США. Для них залишатися в Херсоні - це реальний ризик, тому що в них не буде можливості втекти, як вони зробили на Харківському напрямку, наприклад в Ізюмі та інших містах", – повідомив він.

Що цьому передувало: 24 жовтня в Міноборони повідомили, що у Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб.