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Окупанти ховаються у лікарнях, школах та бізнес-центрах Донецька, щоб їх було важче дістати захисникам

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 13:12
Окупанти ховаються у лікарнях, школах та бізнес-центрах Донецька, щоб їх було важче дістати захисникам
Фото akulacenter.ru

Російські загарбники на Донеччині передислоковують свої війська до шкіл, дитсадків, бізнес-центрів і супермаркетів, щоб прикритись місцевими жителями і обмежити ЗСУ у нанесенні ударів по ворогу.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на повідомлення партизанів у Telegram

Дослівно Стратком: "Оскільки ЗСУ знають місця дислокації окупаційних військ і знищують їх високоточною зброєю, російське командування, очевидно, вирішило скористатися порадою президента Росії, який раніше казав, що "ми попереду наших солдатів поставимо жінок і дітей, хай спробують вистрілити!" Тому російські командири терміново і скрізь переміщують бурятсько-кадировських вояків до шкіл, дитсадків, лікарень, бізнес-центрів і супермаркетів".

Деталі: За даними партизанських груп, у період з 13 по 15 жовтня бойовики передислокували підрозділи 106-ї окремої мотострілецької бригади 58 армії Південного ВО ЗС РФ.

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Частину вказаної бригади 13 жовтня розмістили у міській клінічній лікарні №2, що на вулиці Доненерго, 23-А у Донецьку. А основні підрозділи перебазували до міськлікарні №14 на вулиці Петровського, 197 у Донецьку.  

Стратком зазначив, що окупанти розуміють, що ЗСУ не будуть стріляти по лікарнях, а самі загарбники натомість можуть безперешкодно стріляти по українських містах та селах.

Також повідомляється, що росіяни розмістили особовий склад (в основному командний) окремої бригади "Кальміус", в/ч 08802 1 армійського корпусу в бізнес-центрі "Акула" на вул. Артема, 138а в Донецьку. Також нещодавно там розгорнули ще й відділ радіо-електронної розвідки 1 АК.  

У ЗСУ кажуть, що таке розташування окупанти вибрали не випадково: праворуч від бізнес-центру "Акула" розташована школа №70, зліва – житловий будинок, далі – торгово-розважальний комплекс "Донецьк-сіті", а навколо – житлові будинки.

"Російські війська не гребують використовувати для свого прикриття школи, лікарні та торгові центри. Але це їм не допоможе – партизани та ЗСУ обов'язково щось вигадають. Треба ж якось Донецьк від "колорадських жуків" та "рюцкава міра" звільняти", – підсумували у Страткомі.
 

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Теми: Донецька областьДонецькокупація
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