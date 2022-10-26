Оккупанты прячутся в больницах, школах и бизнес-центрах Донецка, чтобы их было труднее достать защитникам

Российские захватчики в Донецкой области передислоцируют свои войска в школы, детсады, бизнес-центры и супермаркеты, чтобы прикрыться местными жителями и ограничить ВСУ в нанесении ударов по врагу.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ со ссылкой на сообщение партизан в Telegram

Дословно Стратком: "Поскольку ВСУ знают места дислокации оккупационных войск и уничтожают их высокоточным оружием, российское командование, очевидно, решило воспользоваться советом президента России, который ранее говорил, что "мы впереди наших солдат поставим женщин и детей, пусть попробуют выстрелить!" Поэтому российские командиры срочно и везде перемещают бурятско-кадыровских вояк в школы, детсады, больницы, бизнес-центры и супермаркеты".

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Детали: По данным партизанских групп, в период с 13 по 15 октября боевики передислоцировали подразделения 106-й отдельной мотострелковой бригады 58 армии Южного ВО ВС РФ.

Часть указанной бригады 13 октября разместили в городской клинической больнице №2, что на улице Донэнерго, 23-А в Донецке. А основные подразделения перебазировали в горбольницу №14 на улице Петровского, 197 в Донецке.

Стратком отметил, что оккупанты понимают, что ВСУ не будут стрелять по больницам, а сами захватчики смогут беспрепятственно стрелять по украинским городам и селам.

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Также сообщается, что россияне разместили личный состав (в основном командный) отдельной бригады "Кальмиус", в/ч 08802 1 армейского корпуса в бизнес-центре "Акула" на ул. Артема, 138а в Донецке. Также недавно там развернули еще и отдел радиоэлектронной разведки 1 АК.

В ВСУ говорят, что такое расположение оккупанты выбрали не случайно: справа от бизнес-центра "Акула" расположена школа №70, слева – жилой дом, далее – торгово-развлекательный комплекс "Донецк-сити", а вокруг – жилые дома.

"Российские войска используют для своего прикрытия школы, больницы и торговые центры. Но это им не поможет – партизаны и ВСУ обязательно что-то придумают. Надо же как-то Донецк от "колорадских жуков" и "рюцкава мира" освобождать", – подытожили в Страткоме.