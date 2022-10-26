Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський священик похрестив окупантів у мішках для трупів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 жовтня 2022, 13:28
Хрещення окупантів на фронті

Російський протоієрей Віктор Іванов використав для обряду хрещення окупантів в Україні "похоронні" мішки.

Джерело: пост священика в російській соцмережі "Вконтакте"

Деталі: За його словами, до нього звернулися російські військовослужбовці, які бажають прийняти хрещення. Тазів, у яких можна провести обряд, поруч не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки. 

Він стверджує, що чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, солдатів не хвилювали, і обряд пройшов добре. 

Пряма мова: "На повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На це ж дерево встановили велику казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.

До слова сказати, був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в "похоронних" пакетах; народжується нова людина – воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн, як боєприпаси для солдатів".

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: релігіявійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Усі новини...
релігія
Замість свободи: Кирил пропонує внести до списку цінностей росіян любов до вітчизни і жертовність
ПЦУ дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня
Віцепрем’єр Угорщини отримав нагороду від патріарха РПЦ, якого Будапешт "відмазує" від санкцій ЄС
Останні новини
06:32
З Чорного моря ворожий флот загрожує 16 "Калібрами" – командування
05:34
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики
04:34
Сили оборони знищили 2 ворожих бліндажі з особовим складом – ОК "Південь"
04:05
Голова ОВА: На Київщині ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
03:37
Росія знову погрожує ООН – США
02:38
За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59
01:58
Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА
01:50
Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа
01:34
Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін
00:54
"Помста за допомогу Ізраїлю Україні": російські хакери атакували сайт Кнесету
Усі новини...