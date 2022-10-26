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Російський священик похрестив окупантів у мішках для трупів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 жовтня 2022, 13:28
Російський священик похрестив окупантів у мішках для трупів
Хрещення окупантів на фронті

Російський протоієрей Віктор Іванов використав для обряду хрещення окупантів в Україні "похоронні" мішки.

Джерело: пост священика в російській соцмережі "Вконтакте"

Деталі: За його словами, до нього звернулися російські військовослужбовці, які бажають прийняти хрещення. Тазів, у яких можна провести обряд, поруч не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки. 

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Він стверджує, що чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, солдатів не хвилювали, і обряд пройшов добре. 

Пряма мова: "На повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На це ж дерево встановили велику казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.

До слова сказати, був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в "похоронних" пакетах; народжується нова людина – воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн, як боєприпаси для солдатів".

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Теми: релігіявійнаРосія
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