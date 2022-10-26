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Российский священник покрестил оккупантов в мешках для трупов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 октября 2022, 13:28
Российский священник покрестил оккупантов в мешках для трупов
Крещение оккупантов на фронте

Российский протоиерей Виктор Иванов использовал для обряда крещения оккупантов в Украине "похоронные" мешки.

Источник: пост священника в российской соцсети "Вконтакте"

Детали: По его словам, к нему обратились российские военнослужащие, желающие принять крещение. Тазиков, в которых можно провести обряд, рядом не было, поэтому для процедуры использовали черные пластиковые мешки. 

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Он утверждает, что черные пакеты, обычно предназначающиеся для погибших, солдат не смутили, и обряд прошел хорошо. 

Пряма мова: "На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком.

К слову сказать, был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха и они крестились в "похоронных" пакетах; рождается новый человек – воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше".

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Темы: религиявойнаРосcия
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