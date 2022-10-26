Шойгу поніс історію про "брудну бомбу" ще в Індію та Китай

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зв’язався з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе та розповів їм про так звану "брудну бомбу".

Джерело: пресслужба Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що в обидвох випадках, Шойгу обговорив ситуацію в Україні, та розказав про "заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

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