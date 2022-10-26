Шойгу поніс історію про "брудну бомбу" ще в Індію та Китай

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зв’язався з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе та розповів їм про так звану "брудну бомбу".

Джерело: пресслужба Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що в обидвох випадках, Шойгу обговорив ситуацію в Україні, та розказав про "заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Передісторія:

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасімов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".