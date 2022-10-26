Шойгу понес историю о "грязной бомбе" еще в Индию и Китай

Министр обороны России Сергей Шойгу связался с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхе и рассказал им о так называемой "грязной бомбе".

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что в обоих случаях Шойгу обсудил ситуацию в Украине, и рассказал о "озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

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