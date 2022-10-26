Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу понес историю о "грязной бомбе" еще в Индию и Китай

Станислав ПогориловСреда, 26 октября 2022, 14:12
СЕРГЕЙ ШОЙГУ. ФОТО РИА НОВОСТИ

Министр обороны России Сергей Шойгу связался с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхе и рассказал им о так называемой "грязной бомбе".

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что в обоих случаях Шойгу обсудил ситуацию в Украине, и рассказал о "озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Предистория:

  • В последнее время министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины.
  • Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ прислать миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".
  • Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ядерное оружиеРосcиявойнапровокации
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Все новости...
ядерное оружие
Министр обороны Индии сказал Шойгу отбросить "ядерный вариант"
Путин пересказал бред о "грязной бомбе Украины" главам спецслужб СНГ
В Кремле заявили, что Путин провел учения по массированному ядерному удару 
Последние новости
07:25
Генштаб сообщил, где ВСУ отбили атаки и сколько поразили вражеских объектов – сводка
06:32
С Черного моря вражеский флот угрожает 16 "Калибрами" - командование
05:34
Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики
04:34
Силы обороны уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом - ОК "Юг"
04:05
Глава ОВА: На Киевщине ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты
03:37
Россия снова угрожает ООН – США
02:38
За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских "шахедов" и ракету Х-59
01:58
Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА
01:50
Враг атаковал Запорожье – возник пожар
01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
Все новости...