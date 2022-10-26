Шойгу понес историю о "грязной бомбе" еще в Индию и Китай
Среда, 26 октября 2022, 14:12
Министр обороны России Сергей Шойгу связался с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхе и рассказал им о так называемой "грязной бомбе".
Источник: пресс-служба Минобороны РФ
Детали: Сообщается, что в обоих случаях Шойгу обсудил ситуацию в Украине, и рассказал о "озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
Предистория:
- В последнее время министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины.
- Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ прислать миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".
ВИДЕО ДНЯ