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Міноборони пояснило, кому можна вірити щодо постачання зброї Україні

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 14:15
Міноборони пояснило, кому можна вірити щодо постачання зброї Україні
Ганна Маляр на брифінгу в медіацентрі Україна-украінформ

Українська сторона надає інформацію щодо постачання зброї згідно з домовленостями з партнерами, і повідомляти про це можна виключно з посиланням на офіційні джерела. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Все, що стосується постачань зброї, ми подаємо інформацією згідно з домовленостями з нашими партнерами. Тому що йдеться не тільки про нашу безпеку, а й безпеку тих, хто цю зброю постачає. Порада тільки одна – вірити офіційним джерелам. Прошу самостійно не поширювати таку інформацію, а тільки ту, що є в офіційних джерелах".

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Деталі: Вона додала, що посилатись можна лише на інформацію від Міноборони, Генштабу, МЗС та Верховного Головнокомандувача.

Теми: МіноборонизброявійнаЗбройні сили
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