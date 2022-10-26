Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони пояснило, кому можна вірити щодо постачання зброї Україні

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 14:15
Ганна Маляр на брифінгу в медіацентрі Україна-украінформ

Українська сторона надає інформацію щодо постачання зброї згідно з домовленостями з партнерами, і повідомляти про це можна виключно з посиланням на офіційні джерела. 

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Все, що стосується постачань зброї, ми подаємо інформацією згідно з домовленостями з нашими партнерами. Тому що йдеться не тільки про нашу безпеку, а й безпеку тих, хто цю зброю постачає. Порада тільки одна – вірити офіційним джерелам. Прошу самостійно не поширювати таку інформацію, а тільки ту, що є в офіційних джерелах".

Деталі: Вона додала, що посилатись можна лише на інформацію від Міноборони, Генштабу, МЗС та Верховного Головнокомандувача.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МіноборонизброявійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію

Усі новини...
Міноборони
На Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів – Міноборони
У Міноборони РФ проговорилися, що дрони – іранські
ЗМІ повідомляють про зрив переговорів між Міноборони України та Ізраїлю
Останні новини
07:46
Російські ПВК вербують на війну проти України засуджених за зґвалтування і вбивства – штаб
07:25
Генштаб повідомив, де ЗСУ відбили атаки і скільки уразили ворожих об’єктів – зведення
06:32
З Чорного моря ворожий флот загрожує 16 "Калібрами" – командування
05:34
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики
04:34
Сили оборони знищили 2 ворожих бліндажі з особовим складом – ОК "Південь"
04:05
Голова ОВА: На Київщині ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
03:37
Росія знову погрожує ООН – США
02:38
За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59
01:58
Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА
01:50
Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа
Усі новини...