Міноборони пояснило, кому можна вірити щодо постачання зброї Україні

Українська сторона надає інформацію щодо постачання зброї згідно з домовленостями з партнерами, і повідомляти про це можна виключно з посиланням на офіційні джерела.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Все, що стосується постачань зброї, ми подаємо інформацією згідно з домовленостями з нашими партнерами. Тому що йдеться не тільки про нашу безпеку, а й безпеку тих, хто цю зброю постачає. Порада тільки одна – вірити офіційним джерелам. Прошу самостійно не поширювати таку інформацію, а тільки ту, що є в офіційних джерелах".

Деталі: Вона додала, що посилатись можна лише на інформацію від Міноборони, Генштабу, МЗС та Верховного Головнокомандувача.