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Минобороны объяснило, кому можно верить относительно поставок оружия Украине

"Украинская правда"Среда, 26 октября 2022, 14:15
Анна Маляр на брифинге в медиацентре Украина-украинформ

Украинская сторона предоставляет информацию о поставках оружия согласно договоренностям с международными партнерами, и сообщать об этом можно исключительно со ссылкой на официальные источники. 

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Все, что касается поставок оружия, мы подаем информацию согласно договоренностям с нашими партнерами. Потому что речь идет не только о нашей безопасности, но и безопасности тех, кто это оружие поставляет. Совет только один – верить официальным источникам. Прошу самостоятельно не распространять такую информацию, а только ту, что есть в официальных источниках".

Детали: Она добавила, что ссылаться можно только на информацию от Минобороны, Генштаба, МИД и Верховного Главнокомандующего.

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Темы: МинобороныоружиевойнаВооруженные силы
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