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"Не провокуйте": пропаганда Білорусі відповіла ЗСУ кремлівськими тезами

Валентина РоманенкоСереда, 26 жовтня 2022, 14:17
© YouTube / Мир24

Білоруська пропаганда відповіла ЗСУ на заклик не воювати проти України кремлівськими тезами.

Джерело: Міноборони РБ

Дослівно: "Білоруси відповідають тим, хто не зрозумів. А може не хотів розуміти.

"Якщо ви не хочете війни - її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте і буде так, як ви хочете.

Ми війни не хочемо і нікому не погрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!".

Деталі: В оприлюдненому ролику містяться тези про "братні народи", "ворожий Захід" і відсилання до Другої світової війни, дідів-прадідів, які "пішки дійшли до Берліна, погасили печі концтаборів і перемогли фашистів".

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Що передувало: Збройні сили звернулися до білорусів із закликом не воювати проти України. Військові наголосили, що Україна ніколи не погрожувала Білорусі і з 24 лютого жодного разу не відповіла на удари по Україні та вторгнення на її землю з території Білорусі.

ЗСУ закликали громадян Білорусі не виконувати накази військового керівництва щодо вступу у війну проти України і не ділити з Росією відповідальність за військові злочини.

Теми: Білорусьвійна
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