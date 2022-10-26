"Не провокуйте": пропаганда Білорусі відповіла ЗСУ кремлівськими тезами
Білоруська пропаганда відповіла ЗСУ на заклик не воювати проти України кремлівськими тезами.
Джерело: Міноборони РБ
Дослівно: "Білоруси відповідають тим, хто не зрозумів. А може не хотів розуміти.
"Якщо ви не хочете війни - її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте і буде так, як ви хочете.
Ми війни не хочемо і нікому не погрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!".
Деталі: В оприлюдненому ролику містяться тези про "братні народи", "ворожий Захід" і відсилання до Другої світової війни, дідів-прадідів, які "пішки дійшли до Берліна, погасили печі концтаборів і перемогли фашистів".
Що передувало: Збройні сили звернулися до білорусів із закликом не воювати проти України. Військові наголосили, що Україна ніколи не погрожувала Білорусі і з 24 лютого жодного разу не відповіла на удари по Україні та вторгнення на її землю з території Білорусі.
ЗСУ закликали громадян Білорусі не виконувати накази військового керівництва щодо вступу у війну проти України і не ділити з Росією відповідальність за військові злочини.