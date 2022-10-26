"Не провоцируйте": пропаганда Беларуси ответила ВСУ кремлевскими тезисами

Белорусская пропаганда ответила ВСУ на призыв не воевать против Украины кремлевскими тезисами.

Источник: Минобороны РБ

Дословно: "Белорусы отвечают тем, кто не понял. А может не хотел понимать.

"Если вы не хотите войны – ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и будет так, как вы хотите.

Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!".

Детали: В обнародованном ролике содержаться тезисы о "братских народах", "злобном Западе" и отсылки ко Второй мировой войне, дедах-прадедах, которые "пешком дошли до Берлина, погасили печи концлагерей и победили фашистов".

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Что предшествовало: Вооруженные силы обратились к белорусам с призывом не воевать против Украины. Военные подчеркнули, что Украина никогда не угрожала Беларуси и с 24 февраля ни разу не ответила на удары по Украине и вторжение на ее землю с территории Беларуси.

ВСУ призвали граждан Беларуси не выполнять приказы военного руководства о вступлении в войну против Украины и не делить с Россией ответственность за военные преступления.