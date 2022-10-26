Росіяни так бояться українських ДРГ, що заварюють кришки люків у Новій Каховці - ЦНС

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни заварюють кришки люків, тому що бояться українських ДРГ.

Джерело: сайт "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Такі засоби безпеки свідчать про підготовку росіян до вуличних боїв у місті. Водночас триває розселення новоприбулих російських військових по квартирах порожніх помешкань, власники яких покинули місто через окупацію росіянами.

Зауважимо, що масове заварювання люків наражає місцевих на небезпеку, адже перекриває комунальникам та пожежникам доступ до стратегічно важливих комунікацій".

Деталі: Центр національного спротиву вкотре закликав місцевих мешканців за можливості виїхати з регіону на момент операції ЗСУ з деокупації міста.