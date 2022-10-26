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Росіяни так бояться українських ДРГ, що заварюють кришки люків у Новій Каховці - ЦНС

Валентина РоманенкоСереда, 26 жовтня 2022, 15:06
Росіяни так бояться українських ДРГ, що заварюють кришки люків у Новій Каховці - ЦНС
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни заварюють кришки люків, тому що бояться українських ДРГ.

Джерело: сайт "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Такі засоби безпеки свідчать про підготовку росіян до вуличних боїв у місті. Водночас триває розселення новоприбулих російських військових по квартирах порожніх помешкань, власники яких покинули місто через окупацію росіянами.

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Зауважимо, що масове заварювання люків наражає місцевих на небезпеку, адже перекриває комунальникам та пожежникам доступ до стратегічно важливих комунікацій".

Деталі: Центр національного спротиву вкотре закликав місцевих мешканців за можливості виїхати з регіону на момент операції ЗСУ з деокупації міста.

Теми: Херсонська областьокупація
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