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Россияне так боятся украинских ДРГ, что заваривают крышки люков в Новой Каховке - ЦНС

Валентина РоманенкоСреда, 26 октября 2022, 15:06
Россияне так боятся украинских ДРГ, что заваривают крышки люков в Новой Каховке - ЦНС
Иллюстративное фото из открытых источников

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области россияне заваривают крышки люков, потому что боятся украинских ДРГ.

Источник: сайт "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Такие средства безопасности свидетельствуют о подготовке россиян к уличным боям в городе. В то же время продолжается расселение новоприбывших российских военных по квартирам пустых помещений, владельцы которых покинули город из-за оккупации россиянами.

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Заметим, что массовое заваривание люков подвергает местных жителей опасности, ведь перекрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям".

Детали: Центр национального сопротивления в очередной раз призвал местных жителей по возможности выехать из региона на момент операции ВСУ по деоккупации города.

Темы: Херсонская областьоккупация
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