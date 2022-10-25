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В російському Радбезі побачили "сотні сект" в Україні і зажадали "десатанізації"

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 17:46
В російському Радбезі побачили сотні сект в Україні і зажадали десатанізації
Засідання Радбезу РФ. Фото ілюстративне

Помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Павлова

Деталі: За словами Павлова Україна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому "десатанізація" стає нагальним питанням. Павлов вваає, що точна кількість сект в Україні невідома, але "рахунок іде на сотні".

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Пряма мова: "Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року – ред.) перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей".

"Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації"".

Передісторія: Раніше Кадиров звинуватив Збройні сили України в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення "слабкими відповідями" РФ. Він закликав "стирати з землі" українські міста.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов порадив Кадирову забиратися з України і відстоювати незалежність рідної землі, поки агресор не зацікавився і її знищенням.

Теми: УкраїнаРосіявійна
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