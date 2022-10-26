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Данилов: Путинский Совбез составляет "чертову дюжину", но у нас замечательные экзорцисты

Станислав ПогориловСреда, 26 октября 2022, 16:19
Данилов: Путинский Совбез составляет чертову дюжину, но у нас замечательные экзорцисты
Алексей Данилов, фото: Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявление помощника секретаря Совбеза РФ относительно так называемой "десатанизации" дал понять, что Украина имеет замечательных экзорцистов в виде ВСУ.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Путинский Совбез - это 13 членов, та самая "чертова дюжина". И кому здесь нужна "десатанизация"?"

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Детали: По его словам, в Украине есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. "ВСУ спешат на помощь!" - добавил секретарь СНБО.

Что предшествовало: 25 октября помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию". По его словам, наша страна превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей.

Темы: ДаниловРосcияУрускийвойна
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