Генсек НАТО назвав абсурдом заяви Кремля про підготовку України до використання "брудної бомби"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає нісенітницею заяви Кремля про підготовку України до використання "брудної бомби".

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколае Чуке, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної "брудної зброї". Це – абсурд. Союзники відкидають ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни", - сказав Столтенберг.

За його словами, погрози Росія не змусять союзників зменшити підтримку України, вона триватиме скільки буде необхідно.

"З кожним тижнем українські сили стають сильнішими і краще оснащеними. В то же час, ми продовжуємо зміцнювати власну безпеку", - додав Столтенберг.

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".