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Генсек НАТО назвав абсурдом заяви Кремля про підготовку України до використання "брудної бомби"

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 16:34

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає нісенітницею заяви Кремля про підготовку України до використання "брудної бомби".

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколае Чуке, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної "брудної зброї". Це – абсурд. Союзники відкидають ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни", - сказав Столтенберг.

За його словами, погрози Росія не змусять союзників зменшити підтримку України, вона триватиме скільки буде необхідно.

"З кожним тижнем українські сили стають сильнішими і краще оснащеними. В то же час, ми продовжуємо зміцнювати власну безпеку", - додав Столтенберг.

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

Теми: НАТОвійнаПутін
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