Министр обороны Индии сказал Шойгу отбросить "ядерный вариант"

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора в среду заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.

Источник: CNN, которое цитирует пресс-релиз минобороны Индии

Детали: Сингх заявил, что позиция Индии заключается в "необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта".

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Он отметил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества.

Предыстория:

Вооруженные силы Российской Федерации 26 октября под руководством президента РФ Владимира Путина провели "учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами".

Также в среду министр обороны России Сергей Шойгу связался с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхе и рассказал им о так называемой "грязной бомбе", которую якобы готовится применить Украина.