Піротехніки наїхали на міну на Харківщині: 1 загинув, 5 поранені

26 жовтня машина піротехніків наїхала на міну в Ізюмському районі Харківської області, у результаті чого одна людина загинула та 5 дістали поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "В Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення".

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Деталі: За його словами, усі поранені госпіталізовані. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості.

Гайдай у свою чергу повідомив, що на Харківщині загинув луганський піротехнік. Також, за його даними, ще 10 саперів отримали поранення.



Він додав, що ці рятувальники займалися обстеженням під’їзних шляхів до повітряних ліній місцевих електропередач.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека в області залишається дуже високою. Він закликав людей пересуватися лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки.



Також голова ОВА просить мешканців не відвідувати ліси, лісосмуги, поля і не ходити узбіччями доріг.

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