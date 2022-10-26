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Пиротехники наехали на мину в Харьковской области: 1 погиб, 5 ранены

Ирина БалачукСреда, 26 октября 2022, 17:13
Пиротехники наехали на мину в Харьковской области: 1 погиб, 5 ранены
Фото иллюстративное из Telegram Гайдая

26 октября машина пиротехников наехала на мину в Изюмском районе Харьковской области, в результате чего один человек погиб и 5 получили ранения.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, 1 человек погиб, 5 – получили ранения".

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Детали: По его словам, все раненые госпитализированы. Состояние 3 раненых медики оценивают, как тяжелое, 2 пострадавших имеют ранения средней степени тяжести.

Гайдай в свою очередь сообщил, что на Харьковщине погиб луганский пиротехник. Также, по его данным, еще 10 саперов получили ранения.

Он добавил, что эти спасатели занимались обследованием подъездных путей к воздушным линиям местных электропередач.

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Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой. Он призвал людей передвигаться только по дорогам с твердым покрытием, там, где уже провели разминирование взрывотехники.

Также глава ОВА просит жителей не посещать леса, лесополосы, поля и не ходить по обочинам дорог. 

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Темы: ИзюмХарьковская областьГСЧСжертвы
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