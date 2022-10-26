Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацрада просить визнати 3 російські телеканали терористичними організаціями

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 18:22

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення закликає правоохоронців визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями.

Джерело: заява Нацради 26 жовтня 

Дослівно: "Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання до вчинення Російською Федерацією терористичних актів в ефірі російських телеканалів "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" ці "медіа" мають бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства".

Деталі: Свою позицію Нацрада висловила на основі моніторингів цих російських каналів після вчинених ЗС РФ терактів у Вінниці, Оленівці і Чаплиному.

Відзначається, що російські телеканали "RTR Планета", "Россия 24" і "Первый" мовлять на супутнику, а тому можуть бути доступними для перегляду в Європі.

У своїх передачах "RTR Планета", "Россия 24", "Первый", інформуючи про теракти в Україні дезінформували або вибірково поширювали інформацію.

Аналіз програм у контексті ракетного удару по Вінниці зафіксував, що усі виступи на цю тему намагаються раціонально обгрунтувати виправдання теракту ЗС РФ і містять підбурювання до вчинення подібних актів у майбутньому.

ВІДЕО ДНЯ

Інформацію про події в Оленівці російські журналісти та учасники передач протягом трьох діб після терористичного акту маніпулятивно обмежили структурою із 12 наративів.

Була оприлюднена неправдива інформація, аудиторії нав’язувалося однобічне сприйняття. Відповідальність за скоєне покладалася на політичне і військове керівництво України. Реальні обставини вчиненого російською стороною жахливого терористичного акту були приховані.

Щодо ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Упродовж кількох діб вони доводили, що російські ракетні підрозділи цілеспрямовано цілились та влучили в потяг, який начебто перевозив українських військовослужбовців і воєнну техніку.

Теми: РосіяпропагандателебаченняНацрада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В РФ пригрозили збивати комерційні західні супутники, які використовують для допомоги Україні

СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк

Росіяни далекі від реальності в розслідуванні вибуху на Кримському мосту – в.о. голови СБУ

Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

Усі новини...
Росія
Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський
По всій Україні ще двічі оголошували повітряну тривогу
МЗС РФ видало фото зі Словенії 10-річної давнини за підготовку Україною "брудної бомби"
Останні новини
12:11
фотоЛитва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків та іншу техніку
12:01
По всій Україні тривоги, в низці областей вже вдруге за ранок
12:00
З розблокованих чорноморських портів відправлено вже 9 мільйонів тонн продукції
11:54
Земельний "дерибан" під час війни: Рух "Чесно" попередив про небезпечні голосування в Києві
11:45
В "Укртелекомі" оцінили втрати оператора з початку великої війни
11:33
В.о. голови СБУ відзначив роль жінок у контррозвідці: "Справжні амазонки"
11:32
США хочуть обмежити ціну на російську нафту: розглядають вищу "стелю"
11:31
У Куп'янську затримали депутата "Слуги народу": постачав "молочку" окупантам і платив їм "податки"
11:27
Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла ВПО
11:24
відео "Бавовна" в окупованому Шахтарську: знищені 12 цистерн з пальним
Усі новини...