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Нацсовет просит признать 3 российских телеканала террористическими организациями

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 18:22
Нацсовет просит признать 3 российских телеканала террористическими организациями

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призывает правоохранителей признать российские телеканалы "Россия 24", "RTR Планета" и "Первый" террористическими организациями.

Источник: заявление Найсовета 26 октября 

Дословно: "Из-за систематического последовательного оправдания, публичной поддержки и подстрекательства к совершению Российской Федерацией террористических актов в эфире российских телеканалов "Россия 24", "RTR Планета" и "Первый" эти "медиа" должны быть признаны террористическими организациями в соответствии с украинским законодательством".

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Детали: Свою позицию Нацсовет выразил на основе мониторингов этих российских каналов после совершенных ВС РФ терактов в Виннице, Еленовке и Чаплино.

Отмечается, что российские телеканалы "RTR Планета", "Россия 24" и "Первый" вещают на спутнике, а потому могут быть доступными для просмотра в Европе.

В своих передачах "RTR Планета", "Россия 24", "Первый", информируя о терактах в Украине дезинформировали или выборочно распространяли информацию.

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Анализ программ в контексте ракетного удара по Виннице зафиксировал, что все выступления на эту тему пытаются рационально обосновать оправдание теракта ВС РФ и содержат подстрекательство к совершению подобных актов в будущем.

Информацию о событиях в Еленовке российские журналисты и участники передач в течение трех суток после террористического акта манипулятивно ограничили структурой из 12 нарративов.

Была обнародована ложная информация, аудитории навязывалось одностороннее восприятие. Ответственность за содеянное возлагалась на политическое и военное руководство Украины. Реальные обстоятельства совершенного российской стороной ужасного террористического акта были скрыты.

Относительно ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино. В течение нескольких суток они доказывали, что российские ракетные подразделения целенаправленно целились и попали в поезд, который якобы перевозил украинских военнослужащих и военную технику.

Темы: РосcияпропагандателевидениеНацсовет
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