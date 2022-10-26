По всій Україні ще двічі оголошували повітряну тривогу

В Україні по всій території оголошували повітряну тривогу з 17:50 до 18:30 і з 18:45 до 19:40.

Джерело: карта тривог, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Повідомляється, що у Білорусі в цей час злітали кілька винищувачів. Повідомлень про обстріли не надходило.

Реклама:

Передісторія: