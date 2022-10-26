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По всій Україні ще двічі оголошували повітряну тривогу

Олександр ШумілінСереда, 26 жовтня 2022, 19:45
По всій Україні ще двічі оголошували повітряну тривогу
Скріншот

В Україні по всій території оголошували повітряну тривогу з 17:50 до 18:30 і з 18:45 до 19:40.

Джерело: карта тривог, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Повідомляється, що у Білорусі в цей час злітали кілька винищувачів. Повідомлень про обстріли не надходило.

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Передісторія:

  • 26 жовтня по 15 годині уже тривала повітряна тривога по всій Україні. Вона закінчилася о 16.30. Тоді також повідомлялося про зліт бойових літаків у Білорусі. Про прильоти не повідомлялося. 

Теми: війнаБілорусьвійнаРосія
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