По всій Україні ще двічі оголошували повітряну тривогу

В Україні по всій території оголошували повітряну тривогу з 17:50 до 18:30 і з 18:45 до 19:40.

Джерело: карта тривог, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Повідомляється, що у Білорусі в цей час злітали кілька винищувачів. Повідомлень про обстріли не надходило.

Передісторія:

26 жовтня по 15 годині уже тривала повітряна тривога по всій Україні. Вона закінчилася о 16.30. Тоді також повідомлялося про зліт бойових літаків у Білорусі. Про прильоти не повідомлялося.