По всей Украине еще дважды объявляли воздушную тревогу

В Украине по всей территории объявляли воздушную тревогу с 17:50 до 18:30 и с 18:45 до 19:40.

Источник: карта тревог, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Сообщается, что в Беларуси в это время взлетали несколько истребителей. Сообщений об обстрелах не поступало.

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