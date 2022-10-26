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По всей Украине еще дважды объявляли воздушную тревогу

Александр ШумилиСреда, 26 октября 2022, 19:45
скриншот

В Украине по всей территории объявляли воздушную тревогу с 17:50 до 18:30 и с 18:45 до 19:40.

Источник: карта тревог, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: Сообщается, что в Беларуси в это время взлетали несколько истребителей. Сообщений об обстрелах не поступало.

Предыстория:

  • 26 октября по 15 часов уже продолжалась воздушная тревога по всей Украине. Она закончилась в 16.30. Тогда также сообщалось о взлете боевых самолетов в Беларуси. О прилетах не сообщалось.

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Темы: войнаБеларусьвойнаРосcия
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