Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники відбили 11 атак ворога і вразили 3 пункти управління окупантів – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 19:04
фото: ФБ Генштаба

За добу підрозділи Сил оборони відбили 11 атак окупантів, протягом доби захисники уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами ворога.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області...

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об’єктів ворога".

Деталі: Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Крім того, ворог обстрілює позиції українських захисників вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби противник завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, ворог здійснював обстріли з використанням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. 

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню ворожої реактивної артилерії постраждало місто Нікополь.

Крім того, противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро.

Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище.

В РФ триває робота щодо поповнення бойових втрат. Представники ВПК вербують увʼязнених в закладах відбування покарання міста Брянськ та Брянській області.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника протягом останніх днів.

Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них - офіцери.

Теми: ГенштабЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Поліцейські припинили охороняти "палац" Медведчука після матеріалу УП

В РФ пригрозили збивати комерційні західні супутники, які використовують для допомоги Україні

СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк

Росіяни далекі від реальності в розслідуванні вибуху на Кримському мосту – в.о. голови СБУ

Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики

Усі новини...
Шойгу поніс історію про "брудну бомбу" ще в Індію та Китай
Путін переказав маячню про "брудну бомбу України" главам спецслужб СНД
РосЗМІ: Диверсанти з гранатометом напали на відділення поліції у Херсоні
На Херсонщині збили ворожий "алігатор" Ка-52
Останні новини
12:46
Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру – в центрі України жорсткіші обмеження
12:44
Медведєв обіцяє помститись за "страждання" росіян не лише на полі бою
12:42
Російська "омбудсменка" забрала собі викрадену в Маріуполі дитину
12:41
В ЗСУ спрогнозували, які "непрості рішення" підготував Суровікін щодо Херсонщини
12:32
У неділю Україна переходить на зимовий час
12:28
Після обміну майже тисячі полонених СБУ попереджає про шахраїв
12:23
Поліцейські припинили охороняти "палац" Медведчука після матеріалу УП
12:19
Окупанти можуть влаштувати підриви на Запорізькій АЕС - Генштаб
12:11
фотоЛитва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків та іншу техніку
12:01
доповнено По всій Україні тривоги, в низці областей вже вдруге за ранок
Усі новини...