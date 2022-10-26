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Захисники відбили 11 атак ворога і вразили 3 пункти управління окупантів – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 19:04
Захисники відбили 11 атак ворога і вразили 3 пункти управління окупантів – Генштаб
фото: ФБ Генштаба

За добу підрозділи Сил оборони відбили 11 атак окупантів, протягом доби захисники уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами ворога.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області...

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Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об’єктів ворога".

Деталі: Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Крім того, ворог обстрілює позиції українських захисників вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Протягом доби противник завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, ворог здійснював обстріли з використанням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. 

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню ворожої реактивної артилерії постраждало місто Нікополь.

Крім того, противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро.

Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище.

В РФ триває робота щодо поповнення бойових втрат. Представники ВПК вербують увʼязнених в закладах відбування покарання міста Брянськ та Брянській області.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника протягом останніх днів.

Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них - офіцери.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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