Защитники отбили 11 атак врага и поразили 3 пункта управления оккупантов - Генштаб

За сутки подразделения Сил обороны отбили 11 атак оккупантов, в течение суток защитники поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами врага.

Источник: Генштаб

Дословно: "За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области...

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 5 других важных военных объектов врага".

Детали: Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем не прекращает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, враг обстреливает позиции украинских защитников вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

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В течение суток противник нанес ракетный удар и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, враг осуществлял обстрелы с использованием минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Непосредственно от огня вражеской реактивной артиллерии пострадал город Никополь.

Кроме того, противник продолжает оборудование оборонительных рубежей на левом берегу реки Днепр.

Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Так, местным жителям населенного пункта Первомайское Харьковской области, запрещено покидать поселок.

В РФ продолжается работа по пополнению боевых потерь. Представители ВПК вербуют заключенных в учреждениях отбывания наказания города Брянск и Брянской области.

По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника в течение последних дней.

Так, в районах населенных пунктов Коржово и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них - офицеры.