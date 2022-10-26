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Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію

Олександр ШумілінСереда, 26 жовтня 2022, 19:18
Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію
Скріншот

Президент Республіки Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який 25 жовтня зустрічався в Росії з президентом РФ Володимиром Путіним, зустрівся в Україні із президентом Володимиром Зеленським і назвав Україну стратегічним партнером.

Джерело: брифінг президентів Володимира Зеленського і Умару Сісоку Ембало

Деталі: Будучи у Путіна, Ембало просив у нього допомоги із постачанням воєнної техніки, а також заявив, що приїхав "як брат і як друг". Також він заявив, що вдасться знайти діалог між "двома братніми народами", маючи на увазі Україну і Росію.

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Під час брифінгу у Ембало попросили пояснити його позицію, на що він відповів, що і Україна також є партнером Гвінеї-Бісау.

Пряма мова: "Україна теж наш партнер стратегічний, те саме я сказав вчора (під час зустрічі із Путіним – ред.). І я не приховую, що Росія завжди була наш стратегічний партнер. І навіть на тлі війни стратегічне партнерство лишається… В принципі, я не був налаштований обговорювати, хто був більшим партнером, а хто меншим".

"Я такий за своєю натурою, що… якщо я когось визначаю своїм другом, то це назавжди".

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Деталі: Ембало також додав, що позиція його країни була продемонстрована 12 жовтня, коли Гвінея-Бісау підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН із засудженням незаконних "референдумів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Теми: ЗеленськийПутін
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