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Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Александр ШумилинСреда, 26 октября 2022, 19:18
Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который 25 октября встречался в России с президентом РФ Владимиром Путиным, встретился в Украине с президентом Владимиром Зеленским и назвал Украину стратегическим партнером.

Источник: брифинг президентов Владимира Зеленского и Умару Сисоку Эмбало

Детали: Будучи у Путина, Эмбало просил у него помочь с поставками военной техники, а также заявил, что приехал "как брат и как друг". Также он заявил, что удастся найти диалог между "двумя братскими народами", имея ввиду Украину и Россию.

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Во время брифинга у Эмбало попросили объяснить его позицию, на что он ответил, что и Украина также является партнером Гвинеи-Бисау.

Прямая речь: "Украина тоже наш партнер стратегический, то же самое я сказал вчера (во время встречи с Путиным - ред.). И я не скрываю, что Россия всегда была наш стратегический партнер. И даже на фоне войны стратегическое партнерство остается... В принципе, я не был настроен обсуждать, кто был большим партнером, а кто меньшим".

"Я такой по своей натуре, что... если я кого-то определяю своим другом, то это навсегда".

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Детали: Эмбало также добавил, что позиция его страны была продемонстрирована 12 октября, когда Гвинея-Бисау поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Темы: ЗеленскийПутин
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