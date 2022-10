Генасамблея ООН засудила "референдуми" РФ на окупованій частині України, Зеленський відреагував

Генеральна Асамблея ООН на засіданні в середу ухвалила резолюцію із засудженням незаконних "референдумів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію підтримали 143 зі 193 членів Генасамблеї ООН, п'ять держав (Росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа) проголосували проти, решта 35 утрималися під час голосування.

Таким чином, переважна більшість членів Організації – навіть більша, ніж під час засудження вторгнення РФ в Україну у березні – засудила незаконні дії РФ із анексії українських територій.

#UN General Assembly vote - #Ukraine and its allies will be very happy. Even greater support than March. pic.twitter.com/aMK35RrEQA