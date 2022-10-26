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У США повернуть тіло американця, яке РФ передала Україні під час останнього обміну полонених

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 21:27

Тіло американця Джошуа Алана Джонса, яке Росія передала Україні в межах останнього обміну полонених у середу, буде повернене його родині у США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в середу оголосив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Сполучені Штати вдячні Україні за включення питання повернення останків цієї людини до переговорів з Росією. З поваги до приватного життя його родини ми не будемо розголошувати подальші подробиці", – зазначив він.

У Держдепі повторили заклик до громадян США утриматися від подорожей до України через повномасштабне вторгнення Росії та активний збройний конфлікт.

"Ми закликаємо громадян США спрямувати свою енергію на використання багатьох інших можливостей, які існують для допомоги Україні та її народу", – додав речник відомства.

Як повідомив раніше в середу глава Офісу президента Андрій Єрмак, під час останнього обміну з полону визволили офіцера та дев’ятьох рядових і сержантів.

Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з російськими окупантами в серпні.

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Теми: СШАРосіяполонені
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