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В США вернут тело американца, которое РФ передала Украине во время последнего обмена пленных

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 21:27

Тело американца Джошуа Алана Джонса, которое Россия передала Украине в рамках последнего обмена пленных в среду, будет возвращено его семье в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду объявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Соединенные Штаты благодарны Украине за включение вопроса возвращения останков этого человека в переговоры с Россией. Из уважения к частной жизни его семьи мы не будем разглашать дальнейшие подробности", - отметил он.

В Госдепе повторили призыв к гражданам США воздержаться от путешествий в Украину из-за полномасштабного вторжения России и активного вооруженного конфликта.

"Мы призываем граждан США направить свою энергию на использование многих других возможностей, которые существуют для помощи Украине и ее народу", - добавил представитель ведомства.

Как сообщил ранее в среду глава Офиса президента Андрей Ермак, во время последнего обмена из плена освободили офицера и девять рядовых и сержантов.

Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину и погиб в бою с российскими оккупантами в августе.

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Темы: СШАРосcияпленные
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