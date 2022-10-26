В США вернут тело американца, которое РФ передала Украине во время последнего обмена пленных

Тело американца Джошуа Алана Джонса, которое Россия передала Украине в рамках последнего обмена пленных в среду, будет возвращено его семье в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду объявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Соединенные Штаты благодарны Украине за включение вопроса возвращения останков этого человека в переговоры с Россией. Из уважения к частной жизни его семьи мы не будем разглашать дальнейшие подробности", - отметил он.

Реклама:

В Госдепе повторили призыв к гражданам США воздержаться от путешествий в Украину из-за полномасштабного вторжения России и активного вооруженного конфликта.

"Мы призываем граждан США направить свою энергию на использование многих других возможностей, которые существуют для помощи Украине и ее народу", - добавил представитель ведомства.

Как сообщил ранее в среду глава Офиса президента Андрей Ермак, во время последнего обмена из плена освободили офицера и девять рядовых и сержантов.

ВИДЕО ДНЯ

Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину и погиб в бою с российскими оккупантами в августе.