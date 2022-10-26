З полону звільнили ще 10 українських військових – ОП

В рамках чегового обміну полоненими вдалося звільнити 10 українських захисників та повернути тіло загиблого американського добровольця.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Деталі: За його словами, з полону визволили офіцера та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з російськими окупантами.

Голова ОП подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

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