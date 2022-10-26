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З полону звільнили ще 10 українських військових – ОП

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 жовтня 2022, 15:29
З полону звільнили ще 10 українських військових – ОП
Звільнені з полону українські військові, фото з Telegram Андрія Єрмака

В рамках чегового обміну полоненими вдалося звільнити 10 українських захисників та повернути тіло загиблого американського добровольця.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Деталі: За його словами, з полону визволили офіцера та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з російськими окупантами.

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Голова ОП подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Нагадаємо: 

  • 17 жовтня стало відомо, що в результаті чергового обміну полоненими вдалося звільнити 108 жінок.
  • 22 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

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Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаобмінполонені
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