З полону звільнили ще 10 українських військових – ОП

В рамках чегового обміну полоненими вдалося звільнити 10 українських захисників та повернути тіло загиблого американського добровольця.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Деталі: За його словами, з полону визволили офіцера та 9 рядових і сержантів. Також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з російськими окупантами.

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Голова ОП подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Нагадаємо:

17 жовтня стало відомо, що в результаті чергового обміну полоненими вдалося звільнити 108 жінок.

22 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.