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По всій Україні знову оголосили тривогу, на півдні повідомляють про "Шахедів"

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 22:05
По всій Україні знову оголосили тривогу, на півдні повідомляють про Шахедів
Фото ілюстративне

О 21:30 по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Це уже п’ята подібна тривога за 26 жовтня.

Джерело: мапа тривог, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Під час цієї тривоги також, як і раніше в середу, повідомлялося про зліт російських винищувачів в Білорусі.

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Водночас Кім повідомив, що з боку Чорного моря летять три групи іранських дронів "Шахед".

Що цьому передувало:

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Теми: повітряна тривогабезпілотники
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