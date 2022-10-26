По всій Україні знову оголосили тривогу, на півдні повідомляють про "Шахедів"
Середа, 26 жовтня 2022, 22:05
О 21:30 по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Це уже п’ята подібна тривога за 26 жовтня.
Джерело: мапа тривог, моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Деталі: Під час цієї тривоги також, як і раніше в середу, повідомлялося про зліт російських винищувачів в Білорусі.
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Водночас Кім повідомив, що з боку Чорного моря летять три групи іранських дронів "Шахед".
Що цьому передувало:
- До цього оголошували повітряну тривогу по всій Україні з 17:50 до 18:30 і з 18:45 до 19:40.
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