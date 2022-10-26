По всей Украине снова объявили тревогу, на юге сообщают о "Шахедах"

В 21:30 по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Это уже пятая подобная тревога на протяжении 26 октября.

Источник: карта тревог, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", председатель Николаевской ОГА Виталий Ким

Детали: Во время этой тревоги также, как и ранее в среду, сообщалось о взлете российских истребителей в Беларуси. В то же время Ким сообщил, что со стороны Черного моря летят три группы иранских дронов "Шахед".

Что этому предшествовало:

До этого объявляли воздушную тревогу по всей Украине с 17:50 до 18:30 и с 18:45 до 19:40.