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По всей Украине снова объявили тревогу, на юге сообщают о "Шахедах"

"Украинская правда"Среда, 26 октября 2022, 22:05
Фото иллюстративное

В 21:30 по всей Украине снова объявили воздушную тревогу. Это уже пятая подобная тревога на протяжении 26 октября.

Источник: карта тревог, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", председатель Николаевской ОГА Виталий Ким

Детали: Во время этой тревоги также, как и ранее в среду, сообщалось о взлете российских истребителей в Беларуси. В то же время Ким сообщил, что со стороны Черного моря летят три группы иранских дронов "Шахед".

Что этому предшествовало:

  • До этого объявляли воздушную тревогу по всей Украине с 17:50 до 18:30 и с 18:45 до 19:40.

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Темы: воздушная тревогабеспилотники
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