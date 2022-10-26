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Зеленський закликав українців економити електрику: Оберіть кожен свою схему

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 23:23
Зеленський закликав українців економити електрику: Оберіть кожен свою схему

Президент Володимир Зеленський закликав українців обрати індивідуальну схему економії електроенергії.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають...

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У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері".

Деталі: За словами Зеленського, хоч би що робив ворог, наше завдання – ламати його плани й захищати Україну.

Пряма мова: "І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями.

ВІДЕО ДНЯ

Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит".

Теми: Зеленськийелектроенергіяекономіка
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