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Зеленский призвал украинцев экономить электричество: Выберите каждый свою схему

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 23:23

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев выбрать индивидуальную схему экономии электроэнергии.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают...

Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере".

Детали: По словам Зеленского, что бы ни делал враг, наша задача - ломать его планы и защищать Украину.

Прямая речь: "И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого. Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами.

Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит".

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Темы: Зеленскийэлектроэнергияэкономика
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