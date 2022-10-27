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Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 01:50
ілюстративне фото з Telegram Олександра Старуха

На околиці Запоріжжя внаслідок російських обстрілів виникла пожежа.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Кляті рашисти не можуть заспокоїтися та знову атакують місто.

Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі".

Деталі: Куртєв також повідомив, що "об’єкти інфраструктури залишаються  без електропостачання". Крім того, у деяких будівлях вилетіли шибки.

"Роботи тривають. Інформація уточнюється", – ідеться в дописі Куртєва.

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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