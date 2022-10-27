Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа
Четвер, 27 жовтня 2022, 01:50
На околиці Запоріжжя внаслідок російських обстрілів виникла пожежа.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв
Пряма мова: "Кляті рашисти не можуть заспокоїтися та знову атакують місто.
Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі".
Деталі: Куртєв також повідомив, що "об’єкти інфраструктури залишаються без електропостачання". Крім того, у деяких будівлях вилетіли шибки.
"Роботи тривають. Інформація уточнюється", – ідеться в дописі Куртєва.