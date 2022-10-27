Враг атаковал Запорожье – возник пожар

На окраине Запорожья в результате российских обстрелов возник пожар.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Проклятые рашисты не могут успокоиться и снова атакуют город.

От вражеских обстрелов пострадали окраины Запорожья и пригород. Есть информация о возникновении пожара".

Детали: Куртев также сообщил, что "объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения". Кроме того, в некоторых зданиях вылетели стекла.

"Работы продолжаются. Информация уточняется", - говорится в заметке Куртева.