Враг атаковал Запорожье – возник пожар
Четверг, 27 октября 2022, 01:50
На окраине Запорожья в результате российских обстрелов возник пожар.
Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев
Прямая речь: "Проклятые рашисты не могут успокоиться и снова атакуют город.
От вражеских обстрелов пострадали окраины Запорожья и пригород. Есть информация о возникновении пожара".
Детали: Куртев также сообщил, что "объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения". Кроме того, в некоторых зданиях вылетели стекла.
"Работы продолжаются. Информация уточняется", - говорится в заметке Куртева.