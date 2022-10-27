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Враг атаковал Запорожье – возник пожар

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 октября 2022, 01:50
иллюстративное фото из Telegram Александра Старуха

На окраине Запорожья в результате российских обстрелов возник пожар.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Проклятые рашисты не могут успокоиться и снова атакуют город.

От вражеских обстрелов пострадали окраины Запорожья и пригород. Есть информация о возникновении пожара".

Детали: Куртев также сообщил, что "объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения". Кроме того, в некоторых зданиях вылетели стекла.

"Работы продолжаются. Информация уточняется", - говорится в заметке Куртева.

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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