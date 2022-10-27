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Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 05:34
Володимир Путін, фото: Getty Images

Риторика Путіна показує, що він не зацікавлений у переговорах з Україною, а також зберігає максималістські цілі війни.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За оцінкою інституту, риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і зберігає максималістські цілі війни.

Путін заявив, що Україна "втратила суверенітет" на зустрічі з представниками органів безпеки Співдружності Незалежних Держав (СНД) 26 жовтня, а також що США використовують Україну для "тарану" проти Росії.

У той же час російські окупаційні чиновники в Херсонській області намагаються пом'якшити інформаційні наслідки хаосу, спричиненого початковим виведенням російських військ із західного берега Дніпра.

Російські війська здійснили наступ на Тернову, Харківська область, ймовірно, для того, щоб заблокувати там українські війська і не дати їм змоги посилити українські контрнаступальні операції в інших місцях.

Російські офіційні особи продовжили визнавати, що Росія депортує дітей до Росії під виглядом усиновлення та канікул.

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Росія також продовжує використовувати привід рекреаційних поїздок для депортації українських дітей до Росії та на окуповану Росією територію.

Основні висновки ISW:

  • Путін заявив, що Україна "втратила свій суверенітет" у своїй промові 26 жовтня, вказуючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає свої максималістські цілі в Україні і продовжує чинити опір переговорам.
  • Російські окупаційні чиновники в Херсонській області намагаються пом'якшити інформаційні наслідки відходу російських військ із західного берега Дніпра.
  • Війська РФ намагаються заблокувати українські сили на північному кордоні України.
  • Російські офіційні особи продовжували визнавати, що російська влада депортує українських дітей до Росії під виглядом схем усиновлення та відпочинку.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська проводять контрнаступальні операції на захід від Сватового.
  • Війська РФ продовжують підготовку оборонних позицій на західному і східному берегах Дніпра в Херсонській області.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області.
  • Окупанти проводили наземні атаки у Донецькій області.
  • За повідомленнями, російські військові намагаються вербувати іноземців для підтримки своїх військових дій в Україні.
  • Російські окупаційні чиновники у Херсонській області продовжували переселяти мешканців із західного берега Дніпра.

Теми: ПутінпереговоривійнаРосія
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