Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 октября 2022, 05:34
Владимир Путин, фото: Getty Images

Риторика Путина показывает, что он не заинтересован в переговорах с Украиной, а также сохраняет максималистские цели войны.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По оценке института, риторика президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны.

Путин заявил, что Украина "потеряла суверенитет" на встрече с представителями органов безопасности Содружества Независимых Государств (СНГ) 26 октября, а также что США используют Украину для "тарана" против России.

В то же время российские оккупационные чиновники в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия хаоса, вызванного начальным выводом российских войск с западного берега Днепра.

Российские войска осуществили наступление на Терновую, Харьковская область, вероятно, для того, чтобы заблокировать там украинские войска и не дать им возможности усилить украинские контрнаступательные операции в других местах.

Российские официальные лица продолжили признавать, что Россия депортирует детей в Россию под видом усыновления и каникул.

ВИДЕО ДНЯ

Россия также продолжает использовать предлог рекреационных поездок для депортации украинских детей в Россию и на оккупированную Россией территорию.

Основные выводы ISW:

  • Путин заявил, что Украина "потеряла свой суверенитет" в своей речи 26 октября, указывая на то, что Россия, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине и продолжает сопротивляться переговорам.
  • Российские оккупационные чиновники в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия отхода российских войск с западного берега Днепра.
  • Войска РФ пытаются заблокировать украинские силы на северной границе Украины.
  • Российские официальные лица продолжали признавать, что российские власти депортируют украинских детей в Россию под видом схем усыновления и отдыха.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска проводят контрнаступательные операции к западу от Сватово.
  • Войска РФ продолжают подготовку оборонительных позиций на западном и восточном берегах Днепра в Херсонской области.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают проводить контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области.
  • Оккупанты проводили наземные атаки в Донецкой области.
  • По сообщениям, российские военные пытаются вербовать иностранцев для поддержки своих военных действий в Украине.
  • Российские оккупационные чиновники в Херсонской области продолжали переселять жителей с западного берега Днепра.

Темы: ПутинпереговорывойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией

Путин сказал, что российские потери в десять раз меньше чем у Украины

США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом

Зеленский утвердил увеличение военных расходов на 387 миллиардов

Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

Все новости...
Путин
США предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия - Блинкен
Путин использует "зерновое соглашение" как рычаг влияния на саммите G20 - Reuters
Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский
Последние новости
22:54
США передадут Украине первые системы NASAMS в начале ноября - глава Пентагона
22:37
Германия не торопится пополнить запасы оружия, которые исчерпываются из-за помощи Украине - СМИ
22:28
Стало известно, кто возглавит польское командование миссии ЕС по подготовке украинских военных
22:22
ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай
22:08
Суд заочно взял под стражу Деркача
21:57
После 14-летнего перерыва Украина возвращается в Международную организацию виноделия
21:46
Белый дом о "программном" спиче Путина: Вообще ничего нового
21:41
Киевское озеро Алмазное признали ландшафтным заказником
21:13
Экономика США выросла в третьем квартале после полугодового спада
21:09
Украина импортировала электроэнергию из Европы в тестовом режиме
Все новости...