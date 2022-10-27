Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики
Риторика Путина показывает, что он не заинтересован в переговорах с Украиной, а также сохраняет максималистские цели войны.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По оценке института, риторика президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны.
Путин заявил, что Украина "потеряла суверенитет" на встрече с представителями органов безопасности Содружества Независимых Государств (СНГ) 26 октября, а также что США используют Украину для "тарана" против России.
В то же время российские оккупационные чиновники в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия хаоса, вызванного начальным выводом российских войск с западного берега Днепра.
Российские войска осуществили наступление на Терновую, Харьковская область, вероятно, для того, чтобы заблокировать там украинские войска и не дать им возможности усилить украинские контрнаступательные операции в других местах.
Российские официальные лица продолжили признавать, что Россия депортирует детей в Россию под видом усыновления и каникул.
Россия также продолжает использовать предлог рекреационных поездок для депортации украинских детей в Россию и на оккупированную Россией территорию.
Основные выводы ISW:
- Путин заявил, что Украина "потеряла свой суверенитет" в своей речи 26 октября, указывая на то, что Россия, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине и продолжает сопротивляться переговорам.
- Российские оккупационные чиновники в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия отхода российских войск с западного берега Днепра.
- Войска РФ пытаются заблокировать украинские силы на северной границе Украины.
- Российские официальные лица продолжали признавать, что российские власти депортируют украинских детей в Россию под видом схем усыновления и отдыха.
- Российские источники утверждают, что украинские войска проводят контрнаступательные операции к западу от Сватово.
- Войска РФ продолжают подготовку оборонительных позиций на западном и восточном берегах Днепра в Херсонской области.
- Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают проводить контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области.
- Оккупанты проводили наземные атаки в Донецкой области.
- По сообщениям, российские военные пытаются вербовать иностранцев для поддержки своих военных действий в Украине.
- Российские оккупационные чиновники в Херсонской области продолжали переселять жителей с западного берега Днепра.