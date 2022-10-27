Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики

Риторика Путина показывает, что он не заинтересован в переговорах с Украиной, а также сохраняет максималистские цели войны.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По оценке института, риторика президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны.

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Путин заявил, что Украина "потеряла суверенитет" на встрече с представителями органов безопасности Содружества Независимых Государств (СНГ) 26 октября, а также что США используют Украину для "тарана" против России.

В то же время российские оккупационные чиновники в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия хаоса, вызванного начальным выводом российских войск с западного берега Днепра.

Российские войска осуществили наступление на Терновую, Харьковская область, вероятно, для того, чтобы заблокировать там украинские войска и не дать им возможности усилить украинские контрнаступательные операции в других местах.

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Российские официальные лица продолжили признавать, что Россия депортирует детей в Россию под видом усыновления и каникул.

Россия также продолжает использовать предлог рекреационных поездок для депортации украинских детей в Россию и на оккупированную Россией территорию.

Основные выводы ISW: