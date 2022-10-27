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Російські ПВК вербують на війну проти України засуджених за зґвалтування і вбивства – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 07:46
Російські ПВК вербують на війну проти України засуджених за зґвалтування і вбивства – штаб
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Російські приватні військові компанії вербують ув’язнених у виправних закладах міста Ульяновська.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат.

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За наявною інформацією, представники приватних військових компаній здійснюють вербування ув’язнених у виправних закладах міста Ульяновська.

Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів".

Теми: Росіявійнав'язниця
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