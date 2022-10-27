Российские ЧВК вербуют на войну против Украины осужденных за изнасилования и убийства - штаб

Российские частные военные компании вербуют заключенных в исправительных учреждениях города Ульяновска.

Источник: Генштаб

Дословно: "Враг продолжает работу по пополнению потерь.

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По имеющейся информации, представители частных военных компаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях города Ульяновска.

Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, являются осужденными за убийства, изнасилования и сбыт наркотических средств".