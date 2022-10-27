Над Дніпропетровщиною вночі знищили ракету Х-59

У ніч на 27 жовтня над Дніпропетровською областю військові з повітряного командування "Схід" знищили російську високоточну авіаційну ракету.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Вдале полювання наших вартових неба. Під час нічної атаки військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю російську ракету Х-59. Завдяки нашим захисникам ніч минула без "прильотів" і постраждалих".

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Деталі: Станом на 7 ранку в усіх районах Дніпропетровської області було спокійно.

Цьому передувало: Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що 26 жовтня було знищено 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.

У середу з 22:00 до 24:00 сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищили 17 дронів-камікадзе "Shahed-136", ще два "Shahed-136" збили інші підрозділи Сил оборони України. 15 "шахедів" було знищено в Одеській області, 3 – у Миколаївській області, 1 – у Вінницькій області.