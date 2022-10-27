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Над Днепропетровской областью ночью уничтожили ракету Х-59

Четверг, 27 октября 2022, 08:18

В ночь на 27 октября над Днепропетровской областью военные из воздушного командования "Восток" уничтожили российскую высокоточную авиационную ракету. 

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Удачная охота наших стражей неба. Во время ночной атаки военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью российскую ракету Х-59. Благодаря нашим защитникам ночь прошла без "прилетов" и пострадавших". 

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Детали: По состоянию на 7 утра во всех районах Днепропетровской области было спокойно.

Этому предшествовало: Воздушные Силы ВСУ сообщили, что 26 октября было уничтожено 19 вражеских дронов и управляемую авиационную ракету Х-59.

В среду с 22:00 до 24:00 силы противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожили 17 дронов-камикадзе "Shahed-136", еще два "Shahed-136" сбили другие подразделения Сил обороны Украины. 15 "шахедов" были уничтожены в Одесской области, 3 – в Николаевской области, 1 – в Винницкой области.

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