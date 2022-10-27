Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Кремлю стає все складніше ізолювати російське суспільство від наслідків війни

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 08:58

На думку британської розвідки, більш активне залучення регіональних чиновників у систему нацбезпеки Росії спрямоване на те, щоб відвернути увагу критики громадськості від центрального керівництва.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що 24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Росії Михаїл Мішустін заявив, що мер Москви Сергєй Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії.

Це послідувало за указом президента Росії Владіміра Путіна, який запровадив новий режим рівнів бойової готовності.

"Цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід, спрямований на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв'язаної Росією проти України" - йдеться в огляді.

На думку розвідки, більш активне залучення регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямоване на те, щоб відвернути критику громадськості від національного керівництва.

"Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. Однак, ймовірно, Кремлю буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків "спеціальної військової операції" в Україні" - йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, британська розвідка з червня нарахувала щонайменше шість актів саботажу на російській залізниці і прогнозує, що з часом російське керівництво все більше турбуватиметься з цього приводу.

Теми: війнаРосіярозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією

Путін сказав, що російські втрати в десять разів менші ніж в України

США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім

Зеленський затвердив збільшення військових видатків на 387 мільярдів

Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

Усі новини...
війна
Атака на Запоріжжя: "Смерчі" пошкодили об’єкт інфраструктури
В окупованому Криму заявили, що Балаклавську ТЕС атакував безпілотник
Російські ПВК вербують на війну проти України засуджених за зґвалтування і вбивства – штаб
Останні новини
01:56
Сумщина: росіяни випускали снаряди і міни по громадах, гатили з АГС
01:32
Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога
00:58
МАГАТЕ перевірить два ядерних об’єкти в Україні
00:27
Зеленський: Нацизм приходить у новій масці, але з тією ж метою
00:16
Сили ППО збили 23 з 30 "шахедів" за два дні – Зеленський
23:52
Американський астронавт став амбасадором UNITED24, збиратиме на "швидкі"
23:36
92% угорців вважають, що війна України і РФ має закінчитися негайним миром – опитування
23:34
На Волині учасник лотереї відсудив свій виграш і моральну компенсацію
23:13
У ЄС досягли домовленості про заборону двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року
23:03
У Мілані чоловік напав з ножем на відвідувачів ТЦ: щонайменше один загиблий
Усі новини...